MN - Lupi: "Buona prestazione, negli ultimi minuti avremmo potuto fare di più. La squadra è in crescita ma serve tempo"

Alessandro Lupi ha parlato ai cronisti presenti allo stadio Ossola di Varese dopo il derby perso contro l’Inter. Queste le parole raccolte dall’inviato di MilanNews.it: “La prestazione è stata buona. I ragazzi hanno risposto bene e hanno sempre cercato di riconoscere la superiorità numerica, hanno occupato bene gli spazi, hanno fatto una buona pressione. Siamo sotto età e la fatica viene fuori ogni tanto. Negli ultimi dieci minuti avremmo potuto provare a giocare ancora di più, nonostante l’inferiorità numerica. Forse per la stanchezza, abbiamo forzato troppe palle. La nostra caratteristica è quella di tenere palla per concludere. Sul 3 pari abbiamo avuto l’occasione per passare in vantaggio, ma il calcio è quello. Peccato perché i risultati contano molto. Comunque, la crescita dei ragazzi è buona”

L’errore di Tonin: “Succede. Peccato perché indipendentemente da quell’occasione la squadra aveva espresso un buon calcio. Dobbiamo ripartire da questo”.

La crescita: “E’ molto giovane la squadra, serve tempo. Oggi la squadra ha dimostrato di essere molto presente, di essere in grado, nonostante gli avversari con una struttura più grande, hanno dimostrato che con i tempi di gioco, la reazione immediata, e la conoscenza degli spazi riescono a tenere botta”

Le assenze: “E’ chiaro che possono pesare ma dobbiamo giocare indipendentemente da chi c’è in campo. Devono essere bravi a riconoscere le situazioni e oggi lo hanno fatto”