MN - Malesani: "Theo ideale in una difesa a tre, può giocare più offensivo come esterno alto e renderebbe meglio"

In Italia è stato tra i precursori del 3-4-3, dando spettacolo col piccolo ChievoVerona e meritandosi la chiamata della Fiorentina, dove in un anno ha fatto innamorare una piazza intera, tanto da essere chiamato subito dal grande Parma. Alberto Malesani ci dice la sua su un modulo che ha praticato per anni e che abbiamo rivisto al Milan nella partita di Udine. E, chissà, potrebbe anche essere riproposto in questo finale di stagione. Ecco le sue parole in esclusiva a MilanNews.it.

"Theo è ideale in questo modulo. Ecco, io nella mia carriera ho sempre cercato di utilizzare sugli esterni giocatori che certamente partecipano alle due fasi, ma che in quella offensiva lo facessero in maniera ottimale. E per me quello è il ruolo di Theo, può rendere al meglio perché è protetto da un centrale difensivo, nelle preventive si trova coperto da un terzino".