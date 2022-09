MN - Mancini (DAZN) su Giroud: "L'esperienza pesa. Contro la Samp è stato fondamentale"

MilanNews.it

Intervistato a MilanNews.it, Riccardo Mancini, giornalista e voce di Dazn, ha parlato così di Olivier Giroud: “L’esperienza pesa e pesa soprattutto in quelle occasioni. La Sampdoria era rientrata e stava diventando pericolosa. Giroud, in tal senso, oltre al rigore si è rivelato fondamentale punto di riferimento per i compagni. Ricordo ancora lo scetticismo quando arrivò a Milano, uno scetticismo messo tacere a suon di gol”.