MN - Maniero: "Non dimentichiamoci che Jovic è stato al Real Madrid e non ci finisci per caso. Le qualità le ha, andavano solo tirate fuori"

In vista del lunch match della domenica Venezia-Milan abbiamo colto l'occasione per parlare con un doppio ex della sfida, Pippo Maniero.

Si riporta di seguito un estratto delle sue parole a MilanNews.it.

Il titolare ora è diventato Jovic

"Attaccante che mi piace, così come mi piace Abraham che ha comunque altre caratteristiche. Il serbo sta facendo vedere delle qualità che non aveva mostrato prima. Si vede che è libero di testa e questo lo fa rendere al 100%. Non dimentichiamoci che è stato al Real Madrid e non ci finisci per caso. Le qualità le ha, andavano solo tirate fuori".