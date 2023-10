MN - Mantovani: "Pioli? Fossi un tifoso del Milan sarei tranquillo. Non vedo crisi all'orizzonte"

Andrea Mantovani, ex calciatore e attuale opinionista Rai Sport, è stato intervistato in esclusiva su MilanNews.it e ha parlato così di Stefano Pioli: "Conosco molto bene il mister: una delle sue caratteristiche più importanti è non piangersi mai addosso. Un’altra, notevolmente importante, è di essere sempre onesto e lucido rispetto a quello che è successo o potrebbe accadere. Fossi in un tifoso milanista, sarei tranquillo. Io non vedo crisi all’orizzonte.

Il Milan è secondo in classifica e segue il suo allenatore. E poi è proprio in questi momenti in cui mister Pioli è ancora più determinato a far meglio per ribaltare la situazione”.