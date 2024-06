MN - Marino: "Commissioni fuori mercato? Mi è capitato, ma mai di questa portata"

Il trasferimento di Zirkzee e le commissioni extralarge dell'agente Kia Joorabchian continuano a tenere banco. È giusto pagare 15 milioni di oneri accessori per un trasferimento da 40? Nei giorni scorsi abbiamo interpellato il presidente dell'Assoagenti, oggi abbiamo sentito il parere di uno degli storici dirigenti del calcio italiano come Pierpaolo Marino. Ecco le sue parole a MilanNews.it.

Le è mai capitato di trovarsi di fronte a richieste di commissioni fuori mercato?

"Tante volte, non di questa portata ma sproporzionate rispetto al costo del giocatore sì. E in quel caso hanno fatto saltare l'affare. Quando sono state ragionevoli sono state fatte, specie sui parametro zero: l'ultimo fu Molina, poi lo venduto a tanti soldi. Ma la procura non può essere il 37%. Gli agenti devono predere una percentuale sull'ingaggio, non sul trasferimento".