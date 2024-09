MN - Marques su Emerson Royal: "Ha saputo rispondere alle critiche iniziali. Oggi è più sicuro e maturo"

Il Milan comincia ad ingranare in Serie A, sono tre le vittorie consecutive in campionato, così come anche i nuovi acquisti estivi iniziano a far vedere cose interessanti. Emerson Royal, titolare anche venerdì sera contro il Lecce, sta iniziando ad entrare nei meccanismi, soprattutto quelli difensivi, della squadra. Per parlare del terzino ex Tottenham abbiamo contattato Andersinho Marques, giornalista brasiliano. Queste le sue dichiarazioni a MilanNews.it.

Sta crescendo Emerson Royal, nelle ultime due partite lo abbiamo visto migliorato…

"Sì, è vero, Emerson Royal sta dimostrando una crescita evidente nelle ultime partite. Da sempre è stato un giocatore con grandi qualità atletiche e una presenza fisica importante, ma ultimamente sta migliorando molto anche dal punto di vista tattico e nella gestione della palla. La sua capacità di coprire la fascia, sia in fase difensiva che offensiva, lo sta rendendo un giocatore sempre più completo. Ha saputo rispondere alle critiche iniziali e oggi vediamo un Emerson molto più sicuro e maturo, pronto a prendersi maggiori responsabilità".

Cosa si dice in Brasile del suo passaggio al Milan?

"In Brasile c’è molta curiosità attorno al passaggio di Emerson Royal al Milan. I tifosi e gli addetti ai lavori vedono in lui un giocatore che può fare il salto di qualità in un campionato tatticamente esigente come la Serie A. Il Milan è un club di grande tradizione e i brasiliani guardano con attenzione ai propri connazionali che arrivano a San Siro. C’è fiducia che Emerson possa inserirsi bene e far parte di un progetto ambizioso come quello rossonero, soprattutto considerando che ha già esperienza in Europa".