MN - Martinez su Gimenez: "Un tempo di adattamento sarà necessario"

Il Milan, Santiago Gimenez, l'impatto mediatico avuto in Messico ed il compagno ideale per il Bebote. Questo e di tanto altro il collega di ESPN Daniel Martinez ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it.

Gimenez coma Balotelli nel 2013?

"Me lo auguro. Me lo auguro per il ragazzo, per il Milan che ha investito, perché quando una squadra investe si deve pensare che vuole fare bene. Dico solo che Balotelli è nato e cresciuto in Italia, e quindi non ha avuto bisogno di adattamento. Gimenez viene da un mondo completamente diverso, ed un calcio storicamente diverso come quello nordamericano che adesso sta prendendo una verve un po' più vicina a quella che si può vivere in Europa. Io penso che un tempo di adattamento sarà necessario. Certo che, devo dire, il goleador, il bomber, si alimenta con i gol. E se il Milan continua a creare come sta creando calcio, il Milan di Conceiçao, perché di opportunità ne ha avute anche quando le cose sono andate storte, ed ha un uomo di area, può darsi che lui trasformi quelle palle che non si trasformavano, e che sia quella rampa di lancio che gli permetta di fare la differenza, andare in doppia cifra. Io chiederei alla gente del Milan, gente dal palato fino, sarà in grado di distinguere quel periodo dove ti senti un po' sulle nuvole e saprà perdonare Santi se non arriverà immediata la risposta immediata. Ma allo stesso tempo saprà vedere che lì c'è potenziale, anche perché stiamo parlando di un ragazzo di 23 anni, e che potrebbe arrivare ad essere una leggenda del Milan".