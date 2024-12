MN - Mastroianni (DAZN): "Contro l'Empoli un Milan concreto e credibile. Il migliore della stagione"

vedi letture

Un bel Milan, quello visto contro l'Empoli nell'ultima partita del mese di novembre. Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, ci dà il suo punto di vista Dario Mastroianni, telecronista proprio della sfida di San Siro per DAZN.

Dario Mastroianni, quello contro l'Empoli è stato il miglior Milan della stagione?

"Ho seguito quasi tutte le partite dei rossoneri e anche in quelle in cui ci sono state vittorie larghe come contro Venezia e Lecce c'erano dei momenti di poco equilibrio. Contro l'Empoli invece la squadra è stata costante in tutte le fasi, facendo cose fondamentali per Fonseca come recuperar palla alti, senza concedere nulla. Devo dire che è stata la partita più completa, col livello di attenzione più alto. Escludo Inter e Real Madrid dove erano altri tipi di partite con altre motivazioni. Contro l'Empoli è stata una partita concreta, credibile e il primo mattoncino per quello che deve essere il Milan di Fonseca".

Una bella reazione dopo le difficoltà di Bratislava

"Contro lo Slovan sono stati commessi errori talmente grandi dal rendere la partita bruttina, in particolar modo il primo gol preso. Poi il secondo dello Slovan è stato viziato da un fallo chiaro. Ma altre cose sono state fatte bene".