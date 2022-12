MN - Mastroianni (DAZN) su Saelemaekers: "Ti assicura la prestazione in termini di attitudine, in Champions è stato evidente"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dario Mastroianni, telecronista per DAZN, è stato raggiunto in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it e si è così espresso su Saelemaekers: "È un giocatore importante. A livello tattico perché è un giocatore che ti dà soluzioni diverse rispetto a Messias, sia con che senza il pallone. È intenso, ti assicura la prestazione in termini di attitudine, di lavoro difensivo e anche di qualità perché quello che ha fatto in Europa credo sia piuttosto evidente. Nella crescita del Milan se mettiamo a paragone gli ultimi due cammini in Champions, anche il rendimento di Saelemaekers fino all’infortunio è stato nettamente superiore. Per Pioli è importante riaverlo in queste condizioni. Ieri ha già dimostrato di essere abbastanza brillante".