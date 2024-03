MN - Mattioli: "Quello che sta facendo il Milan quest’anno è perfettamente in linea con le stagioni precedenti"

In merito all’attualità in chiave rossonera, la redazione di MilanNews.it ha intervistato telefonicamente in esclusiva Mario Mattioli, giornalista e saggista.

Come giudichi le recenti prestazioni del Milan?

“A me il Milan visto nelle ultime due-tre partite è piaciuto moltissimo, a livello di intensità e di espressione di gioco. Vedo una squadra consapevole dei propri mezzi, che sembra essere tornata a perfetta immagine e somiglianza di quello che gli chiede Pioli. Fosse stato così da iniziò stagione, chissà…”.

Reputi i rossoneri i favoriti per la vittoria della competizione?

“In campo europeo non c’è mai una favorita perché ci sono in ballo tante motivazioni diverse. Certo è che per qualsiasi squadra, a partire dallo Slavia Praga, affrontare l’attuale Milan è molto complicato. Quindi sì, è tra le papabili vincitrici”.