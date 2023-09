MN - Milan arrivato a San Siro accolto da una bolgia di tifosi: tra poco la gara con il Newcastle

vedi letture

Come documentato dalla nostra redazione, il pullman del Milan è arrivato in questi istanti a San Siro accolto da una bolgia di tifosi a sostenere la squadra in vista del match contro il Newcastle, prima giornata dei gironi di Champions League. DI seguito le immagini dell'arrivo