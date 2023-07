MN - Milan, Chukwueze non raggiungerà la squadra negli USA: il motivo

Nelle prossime ore, Samuel Chukwueze, ultimo colpo di mercato del Milan, è atteso a Milano per le visite mediche di rito e la firma sul contratto. Secondo quanto appreso da Milannews.it, l'attaccante nigeriano, che arriva dal Villarreal per 20 milioni di euro più otto milioni di bonus, non volerà poi negli Stati Uniti dove la squadra rossonera è impegnata nella tournée americana perchè i tempi per ottenere i vari permessi e visti sono troppo lunghi. Il giocatore lavorarà a Milanello in attesa del ritorno del gruppo milanista di Stefano Pioli.

di Antonio Vitiello