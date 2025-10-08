MN - Milan Club Perth: "Non vogliamo togliere niente a nessuno, ma ce lo meritiamo"

Milan-Como di Serie A Enilive si giocherà per la prima volta nella storia fuori dall'Italia, a Perth, in Autralia. Di questa decisione così controversa e divisa ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il presidente del Milan Club Perth Gianni Jamal Nasri.

Che messaggio hai da mandare ai tifosi europei?

"Vi dico solo questo: avete il Milan, così come tutte le squadre del cuore attaccate a voi. Le vedete tutte le domeniche, sempre vicino a voi. Per una volta che vengono da noi abbiate pazienza. Dateci modo di goderli anche noi da vicini, di avere una partita nella vita, e penso che lo meritiamo. Non voglio togliere niente a nessuno, perché loro (riferendosi ai tifosi europei, ndr) hanno fatto l'abbonamento come tutti gli anni, e quindi hanno il diritto. Ma se ci fate fare anche una sola partita ve ne saremo grati per tutta la vita".

In Australia cosa ne pensate di questo inizio di stagione della squadra?

"Se posso essere sincero l'arrivo di Allegri mi ha fatto un gran piacere, perché è uno da Milan. Conosce l'ambiente, tutti i segreti di Milanello. Adesso vediamo con gli stessi uomini la squadra tiene, soffre ma non cede. Prima c'erano sbavature, bisognava rincorrere gli avversari perché non eravamo solidi, ed alcune partite le abbiamo perse per questo motivo. La cosa che ci piace di più adesso è che il Milan è solido. Questo spirito di squadra che prima non c'era, che è grazie ad Allegri che sta facendo un lavoro eccezionale, così come la società ha fatto. All'inizio alcuni non erano felici del mercato fatto, ma negli 11 abbiamo una bella squadra. Alcuni sono andati via ma li abbiamo rimpiazzati, vedi Rabiot che il signor Modric...menomale che lo abbiamo noi. Non parliamo di scudetto per scaramanzia, ma vediamo dove arriviamo a febbraio e marzo e poi vediamo".

Vi piacerebbe accogliere i tifosi italiani a Perth?

"Qua siamo aperti a tutti i tifosi del Milan: o della Curva o non della Curva. Io faccio questo appello: qualsiasi persona, un tifoso del Milan, vuole e ha la possibilità di venire qui a Perth durante la partita è sempre benvenuto. Faremo il possibile per ospitare qualcuno, trovargli una sistemazione dove andare a domrire. Noi davvero ce la metteremo tutta per accontentare tutti, e per noi farebbe ancora più piacere avere qualcuno in più dall'Italia. Noi abbiam fatto contro il Perth di far si che si creasse una sorta di atmosfera tipo Curva, con megafono, bandiere, proprio come il tifo organizzato. Ma se dovesse arrivare qualcuno dall'Italia sarebbe ancora più bello perché faremmo qualcosa tutti insieme".