Matri: "Ecco ciò che manca a Leao per diventare un campione"

Le parole di Alessandro Matri, ex attaccante e oggi opinionista, nel corso di 4-3-2-1 Break nuova trasmissione di DAZN: "Il Milan ha Leao che può spaccare le partite: contro la Juventus, non facendo una grandissima prestazione, ha avuto due occasioni e quella da centrocampo che se l'è inventata anche se il vero Leao forse avrebbe preso palla e puntato direttamente la porta. Questo ci fa capire che fisicamente ancora non è pronto. Sulla prima delle due occasioni si parla di gol sbagliato ma l'unica soluzione era tirare sul primo palo perché se avesse aperto il piatto Rugani l'avrebbe contrastata, non la valuto un errore".

Continua Matri con il suo pensiero: "Sulla seconda, a parte l'assist di Modric che è un tocco da campione, Leao fa il movimento giusto, da centravanti vero ma dà la sensazione di arrivarci quasi con poca cattiveria. Quello che si chiede a lui adesso è l'atteggiamento giusto: anche col Napoli entra e nessuno gli chiede di far subito la differenza però in dieci contro undici, in un momento delicato e una partita importante, ma se lo fa Modric ti aspetti che anche Leao lo faccia. Da un punto di vista della presenza in campo si è fatto sentire ma manca sempre incisività, ciò che manca per farlo diventare un campione"