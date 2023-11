MN - Milan discontinuo tra Champions e Serie A. Pobega: "Non ne abbiamo parlato tra di noi, dobbiamo..."

"Non ne abbiamo parlato in grosso modo, dobbiamo puntare a ciò che succede nelle partite successive. Ogni partita ha la sua storia e può essere condizionata da un episodio. Dobbiamo ripartire dalla prestazioni perché siamo una squadra forte e quando mettiamo in campo la prestazione giusta viene fuori anche il risultato". Così Tommaso Pobega a MilanNews.it rispondendo ad una domanda sul perché il Milan sia così discontinuo tra campionato e Champions League.