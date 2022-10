MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it il Milan è atterrato in questi minuti all'areoporto di Zagabria dove domani sera gli uomini di Pioli scenderanno in campo contro la Dinamo nel amtch valevole per la penultima giornata del gruppo E di Champions League.