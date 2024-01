MN - Milan-Roma, 74.198 spettatori a San Siro per un incasso di 3.086.308,68€

Milan-Roma, sfida valida per la 20^esima giornata di Serie A 2023-2024, gli spettatori presenti a San Siro sono 74.198 per un totale di 3.086.308,68€ di incasso.

Come spesso accaduto quest'anno, i tifosi rossoneri sono stati sempre presenti a sostenere la squadra in ogni momento della stagione: decisamente l'uomo in più per la squadra di Mister Stefano Pioli.