MN - Milan-Roma, cori razzisti dei tifosi giallorossi verso Ibra continuano anche nella fase di cool down

In occasione dell'ingresso in campo di Zlatan Ibrahimovic, nel finale di Milan-Roma, a San Siro è andato in scena un nuovo increscioso e triste episodio di razzismo. Dal settore dei tifosi giallorossi, proprio come durante la gara d'andata all'Olimpico, è stato intonato a gran voce il solito e becero coro: "Sei uno zingaro" nei confronti dello svedese. Durante il match José Mourinho – dal campo – ha fatto segno di smetterla.

I cori e gli insulti razzisti però, stando a quanto appreso dagli inviati di MilanNews.it a San Siro, sono ripresi e andati avanti anche durante il "cool down", ovvero la fase di allenamento post gara per chi ha giocato meno. Ibra, subentrato negli ultimi minuti, era in campo.