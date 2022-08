MN - Milan, Tomori arrivato in sede per la firma sul rinnovo

Fonte: Antonio Vitiello

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, Fikayo Tomori, difensore centrale rossonero, è arrivato in questi istanti in sede per la firma sul rinnovo del contratto. Il giocatore inglese, ricordiamo, si legherà al club di via Aldo Rossi fino al 2027.