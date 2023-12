MN - Milanello, il primo incontro tra Ibra e la squadra dovrebbe avvenire domani

Dopo la vittoria di ieri sera in casa del Newcastle, Stefano Pioli ha concesso un giorno di riposo alla sua squadra che rientrerà in Italia dall'Inghlterra nel primo pomeriggio. Oggi, secondo le indiscrezioni che circolavano, ci sarebbe dovuto essere il primo incontro a Milanello tra Zlatan Ibrahimovic, nuovo Senior Advisor di RedBird e del club di via Aldo Rossi, e il gruppo rossonero.

Ovviamente, questo primo vertice non ci sarà oggi, ma dovrebbe avvenire nella giornata di domani alla ripresa degli allenamenti nel Centro sportivo di Carnago. Lo svedese avrà un primo confronto non solo i giocatori milanisti, ma anche Stefano Pioli e la dirigenza del Diavolo.