MN - Monteiro: "Joao Felix è in grado di guardare spazi che gli altri non vedono"

Quello di Joao Felix con il Milan è stato un esordio da sogno. Entrato 60esimo minuto al posto di Christian Pulisic, il portoghese ci ha messo 13 minuti per aprire il suo score in rossonero. Che sia Milano e San Siro il contesto ideale per la sua rinasciat dopo anni piuttosto complicati tra Chelsea, Barcellona ed Atletico Madrid? Di questo e di altro il collega di Report André Monteiro ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it.

E se invece si alternasse con Pulisic?

"Mettere Joao Felix sulla fascia è come ucciderlo. Non ha grandissima velocità, quindi non farebbe la differenza, a differenza di quanto fa invece in mezzo al campo. Lui è in grado di guardare spazi che gli altri non vedono. Il gol che ha fatto ieri ne è un esempio perfetto, perché riceve la palla centrale e si è messo nella condizione di poter fare bene. Certo, c'è stata la complicità della difesa della Roma, non impeccabile, ma è lì che si trova meglio e può dire la sua".