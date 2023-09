MN - Morelli: "Se Pioli soffre il derby? È una partita a parte, molto emotiva. Non gli muoverei troppe critiche, merita fiducia per quello che ha fatto"

Lotta scudetto, derby, mercato e le critiche (esagerate?) a Leao. Per parlare di questi temi caldi in casa Milan ed altro la redazione di MilanNews.it ha contattato in esclusiva Niccolò Morelli, avvocato ed agente sportivo. Queste le sue dichiarazioni:

Pioli accusa troppo il derby dal punto di vista emotivo nonostante la sua crescita personale negli anni? “Pioli è uno degli allenatori più apprezzati. È bravissimo, c’è da dargli sempre fiducia considerando che ha fatto crescere il Milan in una maniera tale che bisogna essergli riconoscente e dargli fiducia anche quando ci possono essere un minimo di dubbi. Non so se soffre il derby ma lui ha l’esperienza per affrontare una situazione di questo tipo. Il derby poi è sempre una partita a sé, l’aspetto piscologico ed emotivo va sempre oltre l’aspetto tecnico. Non mi sentirei di muovere troppe critiche a Pioli. Gli darei fiducia. Magari ci può essere stata qualche scelta discutibile ma il professionista è di altissimo livello”.