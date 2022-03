MN - Napoli-Milan, Bakayoko out per una lesione miofasciale all'adduttore

Fonte: Vitiello e Mazzara

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Secondo quanto appreso dalla redazione di Milannews.it, Tiemouè Bakayoko non è stato convocato per la gara con il Napoli a causa di una lesione miofasciale all'adduttore lungo destro avvenuta nell'allenamento di rifinitura di ieri. Un'altra assenza, quindi, per Stefano Pioli che dovrà fare a meno di uno degli ex della gara con i partenopei.

di Vitiello e Mazzara