MN - Nista: "Dida ha aiutato tantissimo Maignan nel suo percorso di crescita"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessandro Nista, ex portiere, è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it soffermandosi sul contribuito di Nelson Dida nell'ottica della crescita di Mike Maignan: "Penso che lo abbia aiutato tantissimo soprattutto in termini di inserimento e di conoscenza di un certo ambiente per trasmettergli determinati valori. Dida ha vissuto in rossonero, con Carlo Ancelotti che conosco molto bene per averci lavorato fianco a fianco, gli anni d’oro del Milan. Un passato del genere, unita al talento e alla bravura di Nelson, non può fargli che bene”.