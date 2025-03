MN - Novellino: "Direi che Paratici è un piccolo Marotta, aveva un grande maestro e ha imparato tantissimo da lui"

Doppio ex della sfida, Walter Alfredo Novellino si proietta a Napoli-Milan, sfida decisiva per le ambizioni scudetto dei partenopei e di Champions per i rossoneri.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni in esclusiva per MilanNews.it.

Si è mai trovato in una situazione così complicata?

"Fortunatamente ho sempre avuto grandi dirigenti alle spalle e quando c'era qualcosa che non andava potevo contare su di loro".

Fra di essi Fabio Paratici, papabile al ruolo di direttore sportivo

"Sarebbe un profilo non giusto, ma giustissimo. È attento a tutto, fa gli interessi della società ma allo stesso tempo cerca di fare quello che ha in mente. E credo che sia un aiuto per tanti giocatori. Ecco, se Paratici fosse al Milan da inizio stagione credo che non ci troveremmo in questa situazione".

Che ricordi ha della sua esperienza comune con Paratici?

"Parlava molto poco, veniva al campo e si confrontava con me. Mi dava dei consigli, chiedeva il mio parere, ti aiutava a capire cosa non andava. E poi ricordo che quando andavo da lui in sede, era in una stanza piena di televisori dove osservava i giocatori. Lui e Marotta sono stati fondamentali. Ecco, direi che Paratici è un piccolo Marotta, aveva un grande maestro e ha imparato tantissimo da lui. Penso che sarebbe l'uomo giusto per il Milan, darebbe a tutti un compito e ognuno starebbe al suo posto".