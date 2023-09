MN - Nuovo stadio Milan, i dettagli degli spalti: sedute più spaziose e tifosi vicini al campo

Ecco alcuni dettagli del nuovo stadio del Milan per quel che riguarda gli spalti e l'esperienza che vivranno i tifosi:

- 70.000 posti

- Profondità gradinate da 800mm – 1200mm (c.f. 700mm – 800mm di San Siro)

- Sedute più larghe con schienale (480mm – 600mm)

- Concourse con ampia offerta di Food & Beverage e Bagni in tutti i settori

- Accessibilità disabili in tutto lo stadio, zone speciali per le famiglie

- Tifosi vicino al campo per dare il massimo sostegno alla squadra

- Nastri LED e Megaschermi, atmosfera elettrizzante

- Viste panoramiche verso la piazza e la città

- Entertainment District per socializzare prima e dopo la partita e attivo tutto l’anno