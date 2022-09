MilanNews.it

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Divock Origi non è partito con il resto della squadra verso Genova. L'attaccante belga ha accusato un affaticamento alla coscia sinistra al termine dell'allenamento di ieri e non sarà disponibile per la partita di questa sera contro la Sampdoria.