MN - Orlandini: "Milan in grado di vincere e perdere con chiunque"

vedi letture

Atalanta e Inter in pochi giorni per il Milan: in ballo le speranze europee dei rossoneri, rivitalizzati dopo il successo di Udine ma che ora devono provare a dare una continuità mai trovata in questa stagione. Ne abbiamo parlato con un triplo ex come Pierluigi Orlandini, che oggi si occupa delle società affiliate al Monza. In esclusiva per MilanNews.it.

Che partita dobbiamo aspettarci?

"Partita aperta a qualsiasi risultato, anche perché se il Milan è in giornata ha giocatori che te la possono risolvere".

Il 3-4-3 è il modulo giusto per ripartire?

"Il modulo può privilegiare i giocatori se messi nella condizione di esaltare le proprie caratteristiche. Ma la differenza la fanno le motivazioni. E il Milan in questa stagione ha dimostrato di essere in grado di vincere e perdere con chiunque. Se guardi ai giocatori in rosa ha elementi forti come Theo, Leao e Pulisic che se sono in giornata fanno la differenza. Non so che problematiche possano essere successe con Fonseca e Conceiçao, il perché di questi risultati altalenanti. Ma non è una questione di modulo, bensì qualcosa che all'interno non funziona. Non so cosa, perché le situazioni nello spogliatoio bisogna viverle".