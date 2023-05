MN - Orlando: "Il Milan deve tenere sia Leao che Diaz se vuole vincere la prossima stagione"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Massimo Orlando, calciatore rossonero nella stagione 1994-1995, attualmente opinionista, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it rispondendo alla seguente domanda:

I rossoneri dovrebbero fare il possibile per trattenere Brahim Diaz?

“Sì, quest’anno - insieme a Leao - ha fatto nettamente la differenza. Farei il possibile per tenerlo. Se il Milan vuole vincere trofei la prossima stagione, deve mantenere in rosa sia il portoghese, sia lo spagnolo. Sarebbero da tenere tutti e due. Se il Milan ha intenzione di vincere trofei, deve fare uno sforzo immenso e non lasciare partire nè uno, nè l’altro".