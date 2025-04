MN - Orlando: "In attacco insisterei con Abraham, Gimenez è andato in difficoltà. Joao Felix? Non è il giocatore giusto per il Milan"

Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, l'ex rossonero Massimo Orlando ha spaziato sui vari temi: dal derby di Coppa Italia al prossimo impegno contro la Fiorentina, sua ex squadra. Toccando anche i temi spogliatoio, direttore sportivo e allenatore. Ecco le sue parole:

Il mercato di gennaio, Walker a parte, non sta portando ai risultati sperati, Gimenez ha persino perso il posto. Intanto Abraham ha segnato nel derby. Su chi puntare in attacco?

"Dico Abraham, perché Gimenez è andato in difficoltà. E parlo a livello mentale, lo vedi, sbaglia le cose semplici. Ha fatto anche bene all'inizio, ma si è fatto travolgere dal Milan disastroso in cui è capitato. Abraham sta meglio di testa, insisterei con lui".

Joao Felix sembra ormai bocciato

"Non è il giocatore giusto per il Milan, come non lo è Sottil che comunque non ha colpe. Felix ha enorme talento, ma quante squadre ha cambiato? Ci sarà un motivo. E poi è vero che ha i colpi, ma non era un tipo di giocatore che serviva al Milan, detto che per come è entrato nel derby non mi è dispiaciuto".

Gennaio non ha portato ai miglioramenti sperati a livello di rosa

"Non ho capito perché il Milan si sia privato di Saelemaekers. Manca equilibrio, Fofana si ritrova in mezzo al campo da solo e basta un passaggio in verticale che la difesa va in difficoltà. Squadra da ricostruire e con un altro allenatore".