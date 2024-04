MN - Orlando: "Pioli ha fatto un bel lavoro e ha un gran rapporto con i giocatori. Questione infortuni? Qualche responsabilità lo staff ce l'ha"

Ci siamo, è tempo di euroderby col primo atto di Milan-Roma. Ai microfoni di MilanNews l'ex rossonero Massimo Orlando ci dice la sua sul doppio confronto contro i giallorossi:

Una considerazione su Pioli: a oggi si va verso la conferma. Roma e Inter restano però due test chiave. Come valuti il suo operato?

"Credo che abbia fatto un gran bel lavoro. Certo, sul discorso infortuni qualche responsabilità il suo staff se la deve prendere perché se il numero di giocatori fermi ai box è così alto qualche domanda te la devi fare. Ma per il resto per come lavora è evidente che sia molto bravo e preparato. E poi ha un grande rapporto con i giocatori, ha creato un gruppo importante".