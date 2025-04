MN - Orlando: "Stagione fallimentare? I giocatori hanno almeno il 50% delle colpe, ma bisogna anche avere una società forte..."

Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, l'ex rossonero Massimo Orlando ha spaziato sui vari temi: dal derby di Coppa Italia al prossimo impegno contro la Fiorentina, sua ex squadra. Toccando anche i temi spogliatoio, direttore sportivo e allenatore. Ecco le sue parole:

Massimo Orlando, che impressioni hai avuto dal derby?

"L'impressione è che l'Inter abbia portato a casa il risultato che voleva. Per gestire questo momento di tante partite e presentarsi al ritorno con i titolari. Milan che non mi è dispiaciuto, l'ho visto equilibrato ed è una cosa non da poco visto che ciò che è mancato troppo spesso in questa stagione è stato l'equilibrio fra i reparti".

Coppa Italia che è ormai il senso della stagione del Milan

"È comunque poca roba, di fatto parliamo di un anno perso. Il nono posto è un'assurdità. La società ha certo delle colpe ma i giocatori alla fine sono stati comprati. Gli allenatori sono in difficoltà, i giocatori hanno il mal di pancia. Si sono tutti comportati male e i tifoso è giustamente arrabbiato. Ciò che è incredibile per una squadra come il Milan è che dà sempre l'impressione di poter perdere con chiunque".

Fonseca ha pagato con l'esonero, la società è contestata apertamente. Ma il rischio è che si sia creato un alibi per i calciatori

"I giocatori hanno almeno il 50% delle colpe. Ma dato che parliamo di 25 teste diverse, con caratteri diversi, bisogna avere anche una società forte alle spalle che sappia intervenire al momento opportuno. Che gestisca, che parli con loro, che "bastoni" se necessario. E che conosca il mondo del calcio dal di dentro. Maldini aveva credibilità ed esperienza e aveva creato qualcosa di successo".