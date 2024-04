MN - Orlando su De Rossi: "Ha recuperato giocatori che con Mourinho erano dispersi, come Pellegrini. Tatticamente è preparato"

Ci siamo, è tempo di euroderby col primo atto di Milan-Roma. Ai microfoni di MilanNews l'ex rossonero Massimo Orlando ci dice la sua sul doppio confronto contro i giallorossi:

Credevi che De Rossi potesse cambiare la rotta della Roma così facilmente?

"Le basi c'erano, Daniele è un uomo intelligente e inoltre il padre fa l'allenatore da una vita. La sua bravura è stata quella di recuperare giocatori che con Mourinho sembravano in dirittura d'arrivo, come ad esempio Pellegrini. Tatticamente è avanti, preparato. E poi come dico sempre, quando sei da calciatore un regista sei più abituato a gestire certe dinamiche di gioco pertanto hai più possibilità come allenatore. Per il resto anche un po' di fortuna all'inizio, penso contro la Fiorentina e il Lecce, lo ha aiutato".