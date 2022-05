MN - Pagni: "Rafael Leao mi ha impressionato, è cresciuto in autostima"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Danilo Pagni, dirigente sportivo, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it rispondendo anche ad una domanda sul giocatore che l'ha impressionato maggiormente in quest stagione: "Rafael Leao. Già quando arrivò dissi che, per crescere, doveva diventare più incisivo e decisivo. Così è stato, è cresciuto in autostima ed è migliorato tantissimo anche in veste di assistman”.