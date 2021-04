MN - Pagni: "Rinnovo Calha? Sono scettico. Non mi sembra all'altezza per l'Europa"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato il giornalista Luca Pagni. Con la firma di Repubblica abbiamo parlato di Calhanoglu e della poca distanza per il suo rinnovo: "Ma da quanto tempo si dice? Sono un po’ scettico. Può essere una tattica del procuratore, per cui ogni volta che riesce a rinviare magari alza l’asticella di poco. Ma tanto poco poi fa il molto. A me sembra anche la tattica di qualcuno che abbia già qualche offerta dall’Inghilterra, altrimenti non la capisco. Io non sono un super fan di Calhanoglu, ma so che nell’equilibrio del Milan attuale è importante: se lui è in forma si vince bene, come con la Fiorentina. In più dovrebbe ringraziare il Milan, che lo ha aspettato per vederlo a un determinato livello, che nella prima parte della stagione è stato buono. Anche io ho dovuto in parte ricredermi. Però è un giocatore che fa due gol a stagione e in quel ruolo, in Europa, non lo so... Non mi pare all’altezza".

