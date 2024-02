MN - Pancaro: "Sul Milan ho letto critiche esagerate: hanno cambiato tutto in estate, è tutto nella norma"

Il Milan è saldamente al terzo posto in campionato, e dopo un periodo altalenante con la sconfitta di Monza e quella nella partita di ritorno contro il Rennes in Europa League, si appresta a dare nuovamente continuità ai risultati positivi dopo il pari con l'Atalanta. In vista di Lazio-Milan di domani sera, la redazione di Milannews.it ha raggiunto in esclusiva Giuseppe Pancaro, doppio ex della sfida. Ecco le sue parole:

Da ex difensore: come ti spieghi la facilità con cui subiscono gol i rossoneri?

“È cambiato tutto l’assetto con il mercato estivo, gli equilibri sono variati. Ho letto critiche esagerate. Mi sembra tutto nella norma, rispetto a quando cominci un nuovo percorso. L’Inter era una corazzata e si sapeva”.