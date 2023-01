MN - Passerini su Pioli: "Ha sbagliato a credere che lo stesso Milan dell'anno scorso, sia negli interpreti che nel gioco, potesse continuare a sorprendere"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Carlos Passerini, giornalista al seguito del Milan per il Corriere della Sera, ha rilasciato una intervista esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) all'indomani dell'ennesima e clamorosa debacle della squadra di Pioli in questo mese di gennaio.

In cosa sta mancando Pioli?

"È evidente che anche Pioli abbia le sue responsabilità in questo crollo. Ce l'hanno tutti. L'errore di Pioli, secondo me, è quello di non essere riuscito a far evolvere il gioco del Milan, in un calcio, come quello attuale, in cui tutti studiano tutto e non c'è improvvisazione anche nelle piccole... Pioli, in quanto responsabile tecnico, ha sbagliato a credere che lo stesso Milan dell'anno scorso, sia negli interpreti che nel gioco, potesse continuare a sorprendere; l'anno scorso tutte le squadre hanno fatto fatica a capire il Milan dall'inizio alla fine, mentre quest'anno la variabile sorpresa è venuto a mancare".