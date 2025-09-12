MN - Pauluzzi: "Ho visto Rabiot abbastanza sereno dopo quello che è successo nelle ultime settimane a Marsiglia"

Il giornalista de L'Equipe Valentin Pauluzzi ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni di Milannews.it, nella quale ha parlato di vari temi, a partire dall'arrivo al Milan di Adrien Rabiot.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Che impressione le ha fatto Rabiot al suo arrivo al Milan?

"Una buona impressione, lui è a suo agio in Italia dove si trova bene. E' abbastanza sereno dopo quello che è successo nelle ultime settimane a Marsiglia. Parliamo di un giocatore di 30 anni che ormai è maturo. Mi ha fatto una bella impressione".

IL RUOLO DI RABIOT

In che ruolo preferisci giocare? È una delle domande poste a Rabiot durante la conferenza stampa di presentazione. Ecco la sua risposta: "Posso fare tutti i ruoli in mezzo. Con De Zerbi ho giocato anche più alto. Posso fare tutto, poi dipende come decide di giocare il mister. Nel 5-3-2 il mio ruolo preferito è mezzala sinistra, posso giocare anche in un centrocampo a due o alle spalle della punta. Non ho parlato ancora bene con il mister, ma sono disposto a giocare ovunque".