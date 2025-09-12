MN - Pauluzzi: "In Francia si dice che la fine dell'avventura di Rabiot al Marsiglia sia uno spreco"

Il giornalista de L'Equipe Valentin Pauluzzi ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni di Milannews.it, nella quale ha parlato di vari temi, a partire dall'arrivo al Milan di Adrien Rabiot.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

In Francia cosa si dice del suo trasferimento al Milan?

"Si dice che la fine della sua avventura al Marsiglia sia uno spreco perchè comunque, al di là dei risultati, lui non si era mai trovato così bene in un club. Ha sempre avuto qualche problema con i tifosi come per esempio al PSG, anche alla Juve il rapporto era altalenante. Al Marsiglia, invece, nonostante il suo passato al PSG, è nato un grande rapporto che lo faceva stare bene e si vedeva anche in campo visto che è stata la miglior stagione della sua carriera. C'è un senso di una cosa incompiuta. Vero che gioca al Milan ora che è un ottimo modo per ripartire, ma sarà la terza stagione di fila senza giocare la Champions. Il dubbio che c'è in Francia è che ok il Milan, ma è una squadra in costruzione che non fa la Champions".

Che impressione le ha fatto Rabiot al suo arrivo al Milan?

"Una buona impressione, lui è a suo agio in Italia dove si trova bene. E' abbastanza sereno dopo quello che è successo nelle ultime settimane a Marsiglia. Parliamo di un giocatore di 30 anni che ormai è maturo. Mi ha fatto una bella impressione".