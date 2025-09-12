Curva Sud Milano: "Milan-Bologna: la situazione è la stessa delle prime due partite a San Siro. Niente trasferta allo Juventus Stadium"

di Enrico Ferrazzi

Attraverso una storia su Instagram, la Curva Sud Milano ha dato questi aggiornamenti: 

"TRASFERTA JUVENTUS STADIUM

Nessuna novità sulla vergognosa modalità di vendita dei biglietti con iscrizione obbligatoria al loro sito, pertanto per il 5° anno di fila diserteremo la trasferta a Torino.

MILAN-BOLOGNA

Purtroppa la situazione resta la stessa delle prime due partite a San Siro, anzi forse è peggiorata, pertanto con molto rammarico e dispiacere non ci sarà nessun cambiamento rispetto a Milan-Bari e a Milan-Cremonese. 

Nella fanzine che distribuiremo domenica fuori dallo stadio spiegheremo nel dettaglio gli aggiornamenti sulle restrizioni...". 