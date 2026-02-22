Colombo: "Lo si intuisce da quello che ha detto Leao dopo il Como: nel Milan c'è ancora voglia di Scudetto"

Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera, si è così espressa a Radio Rossonera sul Milan: “Per quel che è successo a bordo campo io non me la sento di condannare Allegri. Tutti riconosciamo che Fabregas sia un bravissimo allenatore, dopodiché l’altro giorno ha sbagliato, non si può fare ciò che ha fatto. Di conseguenza il fatto di veder poi squalificato Max e indenne Fabregas mi lascia un po’ perplessa perché va bene chiedere scusa però è un altro episodio nel giro di pochi giorni.

C’è ancora la voglia di Scudetto perché lo si intuisce ad esempio da quello che ha detto Leao dopo il pareggio con il Como, come a dire non è finita, crediamoci. Naturale che dopo l’ultimo turno uno sia indotto a pensare che la lotta sia già terminata. Aspettiamo a vedere come sarà il prossimo weekend. Dall’altro canto il Milan ha l’obbligo di vincere in casa. Il Milan avrebbe bisogno di un po’ più di peso politico? “o credo che va bene essere dei signori ma qualche volta alzare la voce serve. In fin dei conti se non ci sono dei dirigenti che lo fanno, ci sono molti allenatori che non perdono occasione di rimarcare i torti subiti. Noi abbiamo un allenatore che non ha ancora sbagliato una dichiarazione però se serve mettere i puntini sulle i, menomale“.