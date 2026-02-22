Inter, Chivu: "Scudetto? Mancano ancora 36 punti, il resto sono statistiche e numeri"

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - "Mancano ancora 36 punti, il resto sono statistiche e numeri. Ringrazio i ragazzi, è tutto merito loro, ho un gruppo di ragazzi fantastici che mettono tutto con mente, fisico e tecnica. Capiscono i momenti, e siamo competitivi su tutti i fronti. Martedì sarà importante". Cristian Chivu saluta così, in conferenza stampa, l'ennesimo successo in campionato della sua Inter. "Sono sereno, siamo stati sempre in viaggio - prosegue -. Ieri abbiamo fatto la rifinitura per preparare la gara di oggi, poi in viaggio - sottolinea il tecnico. Prendiamo gara per gara, possiamo vincere ma anche perdere.

Senza Lautaro, Barella e Calhanoglu giochiamo ugualmente bene? Ho un gruppo di ventiquattro giocatori, più quelli che provengono dall'under 23. Per me non esistono titolari, sono tutti importanti, ognuno di loro ha qualità. Si sentono coinvolti e c'è fiducia". Ora testa al Bodo in Champions: "Serviranno fiducia, intensità e consapevolezza che si può ribaltare. A Bodo ci sono stati buoni momenti, due pali all'attivo ma siamo stati disattenti su transizioni. Dovremo stare attenti anche martedì, e servirà dare il meglio", conclude Chivu. (ANSA).