Novità particolare di formazione nel Milan: Bartesaghi scala in difesa, rispolverato Estupinan

Novità interessante di formazione per il Milan oggi contro il Parma. Con l'assenza di Pavlovic, convocato sì, ma non al meglio dopo la forte botta al perone subita mercoledì contro il Como, Massimiliano Allegri schiererà Davide Bartesaghi da braccetto di sinistra, dando la fascia a Pervis Estupinan. In panchina, al fianco del serbo, dunque, anche Koni De Winter.

MILAN-PARMA, LE ULTIME

Allegri, probabilmente, ci ha sperato. Ieri, d'altronde, in conferenza stampa lo aveva detto pubblicamente: “Il campionato è ancora lungo. Noi dobbiamo fare il nostro dovere. Ripeto: l’Inter sta viaggiando molto forte; con una media di 2 punti a partita, e secondo me ne faranno fare di più, arriveranno a più di 90. Noi per poterne fare più di 90 dobbiamo fare 12 vittorie in 13 partite. È matematica. Poi, se l’Inter cade di sotto, noi dobbiamo essere bravi a sfruttare i loro errori. Però l’Inter è la stra-favorita del campionato”. Sta di fatto che l'Inter, a Lecce, non è caduta e non ha fatto regali. E al Milan non resta che vincere per tenere ancora aperte le minime speranze di Scudetto, almeno fino al derby del 7 marzo, e per allontanare, probabilmente definitivamente con un +12, il quinto posto della Juventus. Davanti, per, c'è il solido Parma di Carlos Cuesta: "È molto importante. Più avanti andiamo, più le partite diventano importanti. Ci sono 39 punti a disposizione, speriamo di farne il più possibile. Parlare di quello che è successo col Como - ha specificato Allegri - non ha più senso, pensiamo al Parma, che è una squadra ben organizzata; ha vinto diverse partite in trasferta, sono organizzati in difesa, hanno buona qualità tecnica. Bisognerà avere rispetto del Parma”.



La probabile formazione del Milan

Maignan tra i pali con una difesa composta da Tomori, Gabbia Bartesaghi. L'italiano è in vantaggio su De Winter e libera il posto a sinistra per Estupinan che può tornare a giocare dall'inizio. Sul versante opposto ci sarà Saelemaekers mentre in mezzo al campo Modric accompagnato dal ritorno di Rabiot e da Loftus-Cheek. In avanti si va verso la coppia Leao-Pulisic.