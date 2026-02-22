Gozzini: "Si intuisce vedendo giocare Leao che la forma non è delle migliori"

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Rafael Leao e Christian Pulisic: "A proposito di Rafa, gol a parte, per quanto decisivo ed esteticamente apprezzabile, si intuisce vedendolo giocare che la forma non è delle migliori. Il lavoro settimanale lo aiuta e sempre secondo Allegri sta proprio per arrivare la fase in cui le giocate di Leao e la tecnica di Pulisic potranno tornare a fare la differenza. Sono tre i gol di Leao nel 2026 contro i cinque della prima parte di stagione. E peggio va con Pulisic, ancora a secco nel nuovo anno. Il mondiale americano dell’estate è chiaramente un obiettivo ma non un pensiero fisso di adesso: Chris vuole recuperare al meglio per riprendersi il Milan e il Milan ha più che mai bisogno della qualità di Chris.

Gol a parte, è mancato il suo contributo in squadra: del 18 gennaio scorso, oltre un mese fa, l’ultima di Pulisic da titolare. Da allora ha giocato tre partite su quattro per un totale in campo di appena 42 minuti. La condizione atletica e il ritmo gara sono così lontani da essere quelli dei tempi migliori: serve uno sforzo per recuperare in fretta, magari cerchiando in rosso la data del derby come traguardo per ripresentarsi al top della forma".