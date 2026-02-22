Ordine: "Sono Leao e Pulisic che devono salire di condizione perché si possa fare un doppio passo avanti tra Parma e Cremona"

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso su Leao e Pulisic: "Sono loro due che spostano gli equilibri di questo Milan in attacco. Sono loro che guidano la classifica rossonera dei gol. Sono loro due che devono salire di condizione perché si possa fare un doppio passo avanti tra Parma e Cremona. Un peccato l’infortunio di Pavlovic, da quella parte il Como non aveva in pratica mai procurato nessun tipo di pericolo nel primo tempo. Ha fatto benissimo Leao nel finale rivolgendosi ai tifosi: “I fischi ora no, dobbiamo restare tutti uniti”. Ha perfettamente ragione".

MILAN-PARMA, LE ULTIME

Allegri, probabilmente, ci ha sperato. Ieri, d'altronde, in conferenza stampa lo aveva detto pubblicamente: “Il campionato è ancora lungo. Noi dobbiamo fare il nostro dovere. Ripeto: l’Inter sta viaggiando molto forte; con una media di 2 punti a partita, e secondo me ne faranno fare di più, arriveranno a più di 90. Noi per poterne fare più di 90 dobbiamo fare 12 vittorie in 13 partite. È matematica. Poi, se l’Inter cade di sotto, noi dobbiamo essere bravi a sfruttare i loro errori. Però l’Inter è la stra-favorita del campionato”. Sta di fatto che l'Inter, a Lecce, non è caduta e non ha fatto regali. E al Milan non resta che vincere per tenere ancora aperte le minime speranze di Scudetto, almeno fino al derby del 7 marzo, e per allontanare, probabilmente definitivamente con un +12, il quinto posto della Juventus. Davanti, per, c'è il solido Parma di Carlos Cuesta: "È molto importante. Più avanti andiamo, più le partite diventano importanti. Ci sono 39 punti a disposizione, speriamo di farne il più possibile. Parlare di quello che è successo col Como - ha specificato Allegri - non ha più senso, pensiamo al Parma, che è una squadra ben organizzata; ha vinto diverse partite in trasferta, sono organizzati in difesa, hanno buona qualità tecnica. Bisognerà avere rispetto del Parma”.



La probabile formazione del Milan

Maignan tra i pali con una difesa composta da Tomori, Gabbia Bartesaghi. L'italiano è in vantaggio su De Winter e libera il posto a sinistra per Estupinan che può tornare a giocare dall'inizio. Sul versante opposto ci sarà Saelemaekers mentre in mezzo al campo Modric accompagnato dal ritorno di Rabiot e da Loftus-Cheek. In avanti si va verso la coppia Leao-Pulisic.