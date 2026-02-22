Pellegatti e la scelta Allegri: "Bravo Tare e complimenti a Cardinale che ha capito l’importanza della restaurazione, dopo il tentativo fallito di rivoluzionare il calcio"

Nel corso del suo editoriale per MIlanNews.it, il giornalista Carlo Pellegatti si è così espresso sulle scelte per la panchina del Milan: "Mille volte grazie a Massimiliano Allegri. Bravo a Igli Tare che lo ha scelto. Complimenti a Gerry Cardinale che ha capito l’importanza della restaurazione, dopo il tentativo fallito di rivoluzionare il calcio. Insomma l’estate 2025 ha rappresentato per il Milan quello che segnò il Congresso di Vienna dopo gli anni di Napoleone. Anche se di Napoleoni non ne abbiamo visti molti. Ne ha pagato le conseguenze un eccellente allenatore, e una persona onesta e in buona fede, come Paulo Fonseca, lasciato solo tra Cooling Break, giocatori che tiravano i rigori senza ascoltare la panchina e altre difficoltà ambientali, senza controllo. Sono contento che sia arrivato alla tredicesima vittoria consecutiva e abbia vinto la classifica della Europa League, con una buona squadra come il Lione, priva comunque di fenomeni. Indimenticabile la vittoria di Madrid, che, per una sera, ci ha permesso di respirare quella aria di grandeur, normale per i tifosi del Milan di Silvio Berlusconi".

LE ULTIME VERSO PARMA

Tutto pronto per la sfida che il Milan giocherà domani contro il Parma. Massimiliano Allegri ha diversi dubbi di formazione che magari scioglierà già a partire dalla conferenza stampa di questo pomeriggio. La Gazzetta dello Sport ne parla titolando: "Pavlovic fuori, tornano Gabbia e Saelemaekers. Dubbi davanti".

Nel terzetto difensivo rientra Gabbia, a centrocampo Saelemaekers scalpita per riprendersi il suo posto dal 1'. Dubbi in avanti: difficile Pulisic dall'inizio, Leao ha invece buone possibilità. Possibile ballottaggio tra Nkunku e Fullkrug per l'altro posto nel tandem.