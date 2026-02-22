Mancini: "Il gesto di Fabregas con Saelemaekers è incomprensibile ed immaturo”

vedi letture

Settimane decisive per il Milan. Dopo il pari contro il Como, oggi i rossoneri sfideranno il Parma per rimanere aggrappati al primo posto in classifica, occupato dall'Inter. Per parlare del Diavolo e della lotta scudetto, MilanNews.it ha intervistato Riccardo Mancini, telecronista di DAZN.

Sul caos Fabregas-Allegri che ne pensi?

"Penso sia stato un comportamento, oltreché che immaturo, sinceramente, incomprensibile da parte di Fabregas. Io vado a memoria, ma non ricordo episodi di questo tipo, non te l'aspetti neanche da uno che ha tantissime partite in carriera, tanti titoli vinti. E' stato un gesto sicuramente istintivo ma abbastanza incosciente, lo definirei immaturo. Poi ci sta anche che chieda subito scusa, si è reso conto anche dell'errore che ha commesso e va bene così. Però stento a ricordare episodi di questo tipo a livello professionistico, cioè mi è sembrata molto una giocata, con tutto il rispetto, dilettantistica".