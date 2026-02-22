Milan, voglia di ripartire. Allegri si aspetta che i suoi oggi allunghino la striscia di risultati utili consecutivi battendo il Parma

vedi letture

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulle parole di Massimiliano Allegri vigilia di Milan-Parma: "Il Milan ha voglia di ripartire. Dopo il pari contro il Como, Massimiliano Allegri si aspetta che la sua squadra allunghi la striscia di risultati utile, arrivata a 24 (15 successi e 9 pareggio), e che conquisti i tre punti contro il Parma che all'andata ha fermato i rossoneri sul 2-2.

"Sarà una gara molto importante - ha iniziato Allegri - anche perché più avanti andiamo e più le partite diventano importanti. Siamo nel finale della stagione e mancano 13 partite: speriamo di avere tutti a disposizione e di conquistare più punti possibile. Non ha più senso parlarne di quello che è successo (riferimento a Milan-Como, ndr): pensiamo a quello che dobbiamo fare a partire da domani perché il Parma sta facendo delle ottime cose, è una squadra che ha una buona tecnica, è ben organizzata difensivamente e forte sulle palle alte. Bisognerà disputare una partita molto ordinata, compatta e di grande rispetto verso il Parma". Quando gli è stato fatto notare con il Milan non sempre gioca bene, Max non ha cercato la polemica: "Noi abbiamo ottenuto spesso risultati importanti attraverso le prestazioni e abbiamo fatto buone partite nonostante avessimo fuori giocatori importanti in avanti. Noi conosciamo i nostri limiti e ci lavoriamo. Giocare in Italia è bello ma il prossimo anno bisogna tornare a giocare in Champions".