Il Milan annuncia la nuova quarta maglia. È realizzata in collaborazione con SlamJam

vedi letture

AC Milan, insieme a PUMA e Slam Jam, è pronto a presentare il nuovo Fourth Kit, un progetto che unisce estetiche contemporanee e identità storica del Club, reinterpretando i suoi simboli più iconici in una nuova espressione visiva audace, attuale e profondamente connessa alle nuove generazioni. Un racconto che attraversa calcio, moda e cultura urbana, contribuendo a rafforzare il posizionamento di AC Milan come icona globale, capace di dialogare con mondi e linguaggi diversi.

Al centro di questa collezione ci sono i tifosi, cuore pulsante della famiglia rossonera. Il Fourth Kit nasce per celebrarli, rafforzando il senso di appartenenza, l'orgoglio e l'identità condivisa di essere Diavoli, ovunque nel mondo. Un'esperienza pensata per unire community, passione e stile, che prende vita fin dal pre-order disponibile da oggi sullo Store online ufficiale del Club.

I tifosi che completeranno l'acquisto tramite il proprio account Rossoneri Rewards, il programma fedeltà gratuito ufficiale di AC Milan, riceveranno uno special pack dedicato e uno special gift in omaggio: un'opportunità esclusiva per vivere il Fourth Kit in modo ancora più distintivo.



tccwidget-social-instagram~699abb654b22c

Con un post su Instagram, il Milan ha annunciato che, a breve, renderà nota la quarta maglia per questa stagione sportiva, realizzata in collaborazione con SlamJam, azienda rivenditrice di articoli di abbigliamento, living, musica e lifestyle.

Di seguito il video lancio: